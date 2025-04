Lazzate

LAZZATE – “Il 25 aprile a Lazzate, celebrato durante le giornate di lutto nazionale, semplice e sobrio ma ugualmente carico di un significato profondo: il ricordo per tutte le donne e gli uomini, giovani e anziani, che hanno combattuto per la loro e la nostra libertà”. Così il sindaco lazzatese, Andrea Monti, sulle celebrazioni di ieri della Festa della Liberazione.

Prosegue Monti: “Molti arrivavano dall’altra parte del mondo, perdendo la vita per donare la libertà agli altri. Per molti ragazzi europei la vera libertà arriverà però solo diversi decenni dopo, con la caduta del muro e la cortina di ferro. Oggi il 25 aprile è così davvero la festa per la libertà di tutti. Questa mattina non ci sono stati comizi a Lazzate, ma il silenzio riesce ad essere più toccante di tante parole sbrodolate, talvolta buone per la polemica, utile solo ai vivi e non alla memoria dei caduti”.

(foto: un momento delle celebrazioni a Lazzate)

