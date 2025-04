Città

SOLARO – “Se oggi siamo qui è grazie alla Liberazione e alla Resistenza”. Con queste parole il sindaco Nilde Moretti ha voluto ricordare, ieri 25 aprile, l’importanza di celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione. A Solaro, nonostante il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, il programma istituzionale è stato confermato per intero, osservando un minuto di silenzio all’inizio dei discorsi ufficiali.

Il primo cittadino ha espresso un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, nonostante il recente intervento al cuore, ha confermato la sua presenza alle celebrazioni ufficiali: “Grazie a Mattarella e ai colleghi sindaci che, come me, hanno deciso che il 25 aprile si sarebbe celebrato. W l’Italia, W la Repubblica!”. Un pensiero riconoscente anche verso i cittadini e le associazioni che hanno contribuito all’organizzazione.

La manifestazione è stata promossa dall’amministrazione comunale con la sezione Ampi di Solaro e l’Istituto Comprensivo Regina Elena, insieme ai gruppi del territorio come Cogli l’attimo, la Banda cittadina, il coro La Brughiera che ha animato la Santa Messa celebrata da don Sergio Tomasello, il MAPS e altre realtà locali.

Il programma ha previsto la posa della corona ai caduti, la celebrazione religiosa e il concerto degli studenti dell’Istituto Comprensivo nella Villa Comunale. A seguire, un documentario proposto dall’Ampi Provinciale e dalla sezione di Solaro. Per l’Ampi è intervenuto Daniele Bandi, portando un messaggio di memoria e di impegno civile.

Nel suo discorso, il sindaco Moretti ha voluto sottolineare come la libertà e la democrazia, conquistate grazie al sacrificio di molti, siano beni preziosi da difendere ogni giorno: “Non possiamo dimenticare che in altre parti del mondo, dilaniate dalla guerra, non è così. Penso a Gaza, penso all’Ucraina e non solo”.

Nel pomeriggio, Nilde Moretti ha preso parte alla manifestazione ufficiale di Milano, portando il gonfalone comunale e la fascia tricolore, a testimonianza della presenza della comunità di Solaro nelle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione.

