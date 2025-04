SARONNO – “Sono passati 80 anni da quel 25 aprile 1945, giorno della Liberazione, dell’insurrezione popolare, della Resistenza vittoriosa dell’Italia contro il nazifascismo, della conquista della Libertà di cui oggi godiamo i frutti. Nonostante le tante difficoltà sono Ottant’anni di libertà, democrazia, dignità. Oggi non possiamo permetterci di essere indifferenti. Non possiamo “differire” dal nostro dovere di ricordare e agire”.

Inizia così la nota di Mauro Rotondi candidato consigliere comunale del Pd.

La Resistenza non è solo un capitolo di storia: è un’eredità viva, un impegno quotidiano, un non abituarsi alla servitù. È la radice della nostra Costituzione, che ci affida il compito di difendere ogni giorno i valori conquistati con il coraggio, il sangue, la speranza.

Il 25 aprile ci ricorda che non si può voltare lo sguardo quando i diritti umani vengono calpestati, quando l’odio e l’intolleranza rialzano la testa. Oggi come allora, scegliere da che parte stare è un atto di responsabilità. Perché la libertà non è mai scontata.

Per questo cantiamo Bella ciao: non solo una canzone ma una dichiarazione di principio, un inno alla dignità, alla giustizia, all’umanità. È la voce di chi ha lottato per un’Italia libera. E dobbiamo cantarla, sempre.

Imbarazzante che a Romano di Lombardia, un Sindaco abbia vietato di cantarla alla commemorazione del 25 Aprile. È come negare l’acqua a chi ha sete. È un gesto che svuota di senso una giornata fondamentale per il nostro Paese. Ma i coraggiosi presenti l’hanno cantata lo stesso.

Il 25 aprile non è una festa neutra: è una scelta di campo. E noi stiamo dalla parte giusta, dalla parte della democrazia, dell’antifascismo, della libertà, di chi ha sofferto e ci ha donato il regalo più grande. Con convinzione, con gioia. Ricordare chi ha resistito significa resistere oggi contro ogni ingiustizia.

Il 25 Aprile lo dobbiamo difendere e tramandare, ancor più ai giovani, affinchè nessuno lo dia mai per scontato, soprattutto oggi che le costituzioni democratiche in tutto il mondo sono in discussione. Ora e sempre Resistenza non è una frase di parte, riguarda tutti.

Attualizzare il messaggio della Resistenza è il compito di ogni cittadino. La libertà va sempre festeggiata, difesa, cantata, senza sobrietà.