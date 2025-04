Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la replica di Francesca Rufini, capolista di Tu@Saronno, a Lorenzo Azzi in merito al confronto nato attorno al significato del 25 aprile:

“Gentile Lorenzo,

nonostante i toni da cattedratico, mi hanno fatto piacere i chiarimenti contenuti nella lettera aperta che Lei – evidentemente con meno imbarazzo di chi si candida a Sindaco anche della destra – si è scomodato a scrivermi e che, nella gran parte, condivido.

Rispetto enormemente la storia della Sua famiglia e la grande eredità che vi è stata lasciata; la questione sollevata nel nostro comunicato era, però, un’altra e cioè il tentativo, letto nel comunicato di suo padre, di confondere lo spirito del 25 aprile, che è la celebrazione dell’antifascismo e della vittoria dei Partigiani, oltre che la festa di tutti gli italiani in quanto antifascisti, con la celebrazione, dimentica delle ideologie, dei caduti di tutte le parti, che è sacrosanto rispettare e celebrare, ma non in questo giorno.”

Francesca Rufini

Capolista di Tu@Saronno

