CASTELLANZA – “La vita di una società calcistica è costellata di tanti piccoli momenti, invisibili agli occhi dei più: preparare la borsa il martedì sera dopo una brutta sconfitta, battere le mani anche se hai le dita gelate, urlare “il nostro nome” sotto la pioggia battente, rincorrere un pallone “inutile” diretto alla bandierina. Istanti impalpabili, che da soli sembrano non avere un senso, ma che tutti insieme sono capaci di raccontare un qualcosa di inerarrabile. Quel qualcosa, come per magia, si condensa prorormpente in giornate storiche, in partite che oltrepassano i novanta minuti di calcio e di tifo. Partite che valgono una stagione e stagioni che fanno una storia, la nostra. E, per noi, c’è un solo modo di scrivere la nostra storia: insieme” dicono i dirigenti del club gialloverde della Frazione calcistica Dal Pozzo.