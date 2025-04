Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la lunga sosta di due settimane dovuta alle vacanze pasquali, la Caronnese torna in campo allo stadio comunale di Caronno Pertusella per disputare la penultima giornata di campionato contro l’Ispra in programma alle 15.30 di domani 27 aprile.

Alla Caronnese serve un’altra importante vittoria che preserverebbe il primo posto, condiviso al momento con il Pavia che domani sarà impegnato in casa contro la Sestese. Ecco i convocati dal tecnico rossoblu Michele Ferri per l’importantissima sfida di domani fondamentale per la lotta alla promozione in Serie D:

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani.

Difensori: Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli, Paolo Cerreto, Alberto Sorrentino, Andrea Galletti, Nicolò Battistella.

Centrocampisti: Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Luca Malvestio, Daniele Tondi, Matteo Cannizzaro, Urban Zibert, Davide De Angelis.

Attaccanti: Abdou Doumbia, Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo, Ray Murphy Omoregbe.

(foto da archivio)