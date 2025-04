SARONNO – Per l’incontro Fbc Saronno-Legnano di domenica 27 aprile, la società calcistica saronnese specifica le modalità di accesso allo stadio.

Il Fbc Saronno comunica che in occasione della partita domenicale l’accesso per tifosi e sostenitori della squadra di casa allo stadio Colombo Gianetti avverrà da via Parini , con apertura dei cancelli alle 14. L’invito è di presentarsi all’ingresso con ampio anticipo rispetto al fischio d’inizio della gara per facilitare e velocizzare l’ingresso di tutti i tifosi, e possibilmente entro le 14.30.

Pur restando in vigore, su disposizione delle autorità, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Milano, i tifosi del Legnano (non residenti in provincia di Milano) che vorranno assistere alla gara, potranno entrare allo stadio tramite l’accesso da via Biffi per accedere al settore loro riservato.