Saronnese

CISLAGO – Domani, domenica 27 aprile, dopo 25 anni, torna la processione dell’urna con le reliquie del santo patrono Abbondanzio per le strade del paese; un momento commemorativo e celebrativo importante che, appunto, avviene solo una volta ogni 25 anni. L’appuntamento è alle 15.30, subito dopo i Vespri. Da non dimenticare, sempre domenica 27 aprile, anche la messa solenne delle 10.30.

Per l’occasione, la Proloco, in collaborazione con la Parrocchia, allestirà in piazza una mostra di 9 pannelli che presenterà le copie di documenti, le foto e le testimonianze che evidenziano lo speciale legame tra Cislago e il patrono Abbondanzio; dall’estrazione dalle catacombe di Roma, all’arrivo in paese. La particolare protezione dei campi, dei bachi da seta e dalle incursioni belliche.

Le celebrazioni religiose di sant’Abbondanzio, però, proseguono anche lunedì 28 aprile, seconda giornata della “Festa Bela”. Alle 10,30 rito del faro, con l’incendio del tradizionale pallone in onore di Sant’Abbondanzio, rito propiziatorio. Seguirà la santa messa concelebrata da tutti i sacerdoti presenti e presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini.

(foto archivio di Edio Bison)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09