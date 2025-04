Cronaca

GORLA MINORE / ORIGGIO – Giornata di interventi per i soccorritori ieri, venerdì 25 aprile, con due distinti incidenti stradali a Gorla Minore e Origgio.

Il primo allarme è scattato alle 18 a Gorla Minore, in piazza Marconi 2, dove un ragazzo di 16 anni è rimasto coinvolto in un incidente con un monopattino. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, attivata in codice verde. Dopo i primi accertamenti, il giovane è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Legnano. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi del caso.

Il secondo episodio è avvenuto più tardi, alle 23.30, a Origgio, in via Monfalcone 17, dove due auto si sono scontrate. Coinvolti nell’incidente una donna di 22 anni e un uomo di 53 anni. L’intervento è stato gestito dalla Croce azzurra di Caronno Pertusella, con un’ambulanza. Le condizioni dei due coinvolti non sono risultate gravi.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra in servizio sul territorio)

26042025