CISLAGO – “Con due momenti significativi abbiamo celebrato a Cislago, l’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia – così i responsabili della Amministrazione civica di Cislago in relazione al 25 aprile -Grazie di cuore a Maria Gemma Girolami e a Piergiorgio Franchi, per il loro prezioso ed emozionante intervento, al Corpo musicale Santa Cecilia, agli alunni del Consiglio comunale dei ragazzi, e a tutte le persone intervenute”.

“Buon compleanno Italia libera! 80 è un bel traguardo! Ma, 80 anni, per un valore come la libertà, sono niente. Tutti speriamo di poter sempre essere liberi, liberi esprimere ciò che pensiamo, di decidere da chi farci rappresentare nelle istituzioni o in qualsiasi altro contesto, o di essere noi stessi a rappresentare qualcuno e qualcosa. Tutti noi speriamo di poterci sempre costruire liberamente il nostro futuro e speriamo di farlo in una società democratica e inclusiva. E così, speriamo che “l’Italia libera non muoia mai”. Bene, dobbiamo sapere che questo è possibile, perché dipende dalle persone, dipende da ciascuno di noi.

Lo dice la Storia. Perché questa libertà di cui noi oggi godiamo viene da lontano, e c’è perché persone ci hanno creduto e hanno lottato, anche fino a morire. E questo è un momento per ringraziarli, con la nostra presenza e poi, al termine della manifestazione, testimoniandolo nel nostro quotidiano.

E sì, è proprio vero che da 80 anni questa data è un simbolo di libertà, ma anche di speranza e di fiducia nella capacità di affrontare i momenti più difficili, grazie all’impegno di tutti. Questo esempio di resilienza e impegno civile diventa ancora più importante alla luce del delicato momento che viviamo. Pensiamo alle guerre, più o meno lontane, ma le aggressioni oggi sono anche verbali e lo sono senza precedenti. Se non recuperiamo uno stile, se io Capo di Stato posso permettermi di dire ciò che voglio nel modo che voglio, dove vogliamo andare? Saranno i tempi che cambiano, ma attenzione a come li stiamo facendo cambiare. Grazie a chi ha lottato, a chi ha dato la vita, a chi ancora lotta per i valori di democrazia e libertà che questa giornata rappresenta. Viva l’Italia”.