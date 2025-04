Politica

SARONNO – Il Partito Democratico di Saronno ha presentato la lista dei candidati al consiglio comunale a sostegno della candidatura di Ilaria Pagani, nell’ambito della coalizione con Insieme per crescere e Tu@Saronno. Una squadra che punta su un mix di esperienza amministrativa e nuovi volti della società civile, pronta a offrire continuità e innovazione al progetto politico per la città.

Confermati i consiglieri comunali uscenti: Francesco Davide Licata, capogruppo del Pd in consiglio comunale, Mauro Edoardo Rotondi, Mauro Domenico Lattuada, Lucy Sasso e Simone Galli. Una presenza che garantisce solidità e conoscenza delle dinamiche amministrative. Accanto a loro, numerosi nuovi ingressi, scelti per portare entusiasmo, competenze diverse e una nuova energia in consiglio comunale.

Questi i candidati ufficiali del Partito Democratico: Francesco Davide Licata, Lucy Sasso, Simone Galli, Mauro Domenico Lattuada, Mauro Edoardo Rotondi, Chiara Angaroni, Laura De Cristofaro, Silvio Claudio Cantoni, Laura Vittani, Cecilia Cavaterra, Nicola Grossini, Riccardo Giannoni, Maria Pia Galli, Angelo Lovati, Iolanda Lucheroni, Giorgio Marturano, Roberto Spreafico, Daniela Di Dio, Benedetto Biundo e Maria Luisa Sabadini detta “Lella”.

Il Partito Democratico si propone così di contribuire al progetto di una Saronno più inclusiva, sostenibile e partecipata, con una lista che intreccia esperienza, rinnovamento e radicamento nella comunità.

