Politica

SARONNO – Ecco tutti i candidati della lista civica Percorso Democratico, nata per sostenere la candidatura a sindaco di Augusto Airoldi. Molti i volti noti che scendono nuovamente in campo, accanto ad alcune new entry. Tra i candidati spiccano l’ex assessore della giunta Airoldi Franco Casali e gli ex assessori della giunta Porro Roberto Barin e Valeria Valioni.

Percorso Democratico nasce come lista di cittadine e cittadini che si riconoscono nell’idea di un cammino collettivo fondato su partecipazione, responsabilità e ascolto. L’idea del “percorso” richiama la concretezza di un impegno che richiede tempo, metodo e coerenza, mentre “democratico” esprime una visione aperta e inclusiva, che si esercita ogni giorno nelle scelte condivise per il bene della comunità. Il gruppo si propone di proseguire il lavoro avviato dall’amministrazione Airoldi, sostenendo la competenza di chi conosce le sfide della città e sa affrontarle con serietà.

Questi i candidati ufficiali della lista Percorso Democratico: Sabina Banfi, Luigia detta Isa Borroni, Paola Borroni, Giuseppe Balducelli, Roberto Barin, Morena Caputo, Maria detta Mariella Ceriani, Marialuisa Cremonesi, Franco Casali, Giuseppe detto Giberto Chirico, Maria Orsola Ferrario, Francesca Franchi, Carlo Invernizzi, Valeria Pasquarelli, Giorgio Pozzi, Valeria Valioni e Anna Valsasna.

Accompagna la presentazione una citazione di Margaret Mead: “Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini consapevoli e convinti possa cambiare il mondo. Infatti, è l’unico modo in cui è sempre successo”.

