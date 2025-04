Saronnese

ORIGGIO – Continua la fiera del bestiame di Origgio: nella giornata di domani, domenica 27 aprile, sono attesi tanti visitatori, tra curiosi e famiglie, che avranno occasione di passare una giornata tra i cavalli, grandi protagonisti della fiera.

I cancelli si apriranno alle 8 per dare il via ad una giornata all’insegna del divertimento e della tradizione. A partire dalle 10 i più piccoli potranno divertirsi con l’animazione per bambini, mentre per gli appassionati di motori sarà il momento del raduno di truck, con una suggestiva esposizione di mezzi imponenti e personalizzati.

Alle 10:30 si entrerà nel vivo dell’azione con il “pole bending”, spettacolare competizione equestre che metterà in mostra l’agilità e la sintonia tra cavallo e cavaliere. Per chi vorrà concedersi una pausa golosa, dalle 12 saranno attive le attività di ristorazione, con proposte adatte a tutti i gusti.

Nel pomeriggio, alle 14:30, spazio alla “barrel racing”, disciplina equestre ad alta velocità che promette emozioni e adrenalina. A seguire, nuova apertura degli stand gastronomici dalle 19:30 per chi desidera cenare sul posto.

A chiudere la giornata sarà lo spettacolo musicale in programma dalle 21: un’occasione per concludere in allegria una domenica di sport, gusto e convivialità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09