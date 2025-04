Città

SARONNO – Oggi i funerali di papa Francesco in Vaticano: una coppia di sposi aveva incontrato il pontefice tre anni fa quando, all’udienza generale in Vaticano, avevano partecipato anche Giulio Gervasini e Greta Guidobono provenienti da Saronno. Si erano sposati durante l’estate, ed avevano colto con grande entusiasmo la possibilità di partecipare all’udienza papale, come da tradizione indossando gli abiti del matrimonio; un momento indimenticabile che si era svolto nell’aula Paolo VI con loro molte altre nuove coppie, nell’udienza dedicata allo “sposo di Maria”, San Giuseppe e con una riflessione sulò tema delle adozioni.

Ecco oggi il ricordo di Giulio e Greta di quei momenti e dell’incontro con papa Francesco

Apprendere della scomparsa del Papa è stato un pugno allo stomaco, uno di quei momenti che rimangono indelebili nella vita di ciascuno. Appena è passata la notizia nei principali telegiornali è stata mia premura avvisare Greta, che stava svolgendo il turno in ospedale, con un semplice, quanto secco, “il Papa è morto”.

Sono riaffiorati immediatamente i ricordi di quel 5 gennaio 2022, quando abbiamo avuto l’onore immenso di incontrarlo insieme a molti altri neosposi, provenienti da tutte le parti del mondo. Il camminare vestiti da sposi in una Roma deserta ed ancora addormentata. Il solenne momento della consegna dei biglietti d’invito all’udienza. Ricordiamo l’attesa, ogni singolo applauso, ogni singolo silenzio. Non sono minimamente descrivibili le emozioni provate, la straordinaria gioia di poter parlare col Papa e ricevere la benedizione sul nostro matrimonio, come fosse una seconda cerimonia. La possibilità straordinaria di potergli stringere la mano, guardarlo negli occhi e cogliere la sua immensa umiltà e gioia di vivere. In cuor nostro abbiamo chiesto un dono immenso, che pochi mesi dopo abbiamo ricevuto con una gioia indescrivibile. Saremo quindi sempre legati ad una figura così straordinaria e così importante per la nostra coppia, ora diventata una piccola famiglia.

(foto: Giulio e Greta con papa Francesco)

