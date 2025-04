iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si celebra oggi, sabato 26 aprile, la Giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong, e anche Castiglione Olona partecipa all’evento con un’iniziativa aperta a tutti. L’appuntamento è dalle 10 alle 11.30 al Parco del Castello di Monteruzzo, in via Guglielmo Marconi 1.

L’evento è gratuito e dedicato alla scoperta e alla pratica del Tai Chi e del Qi Gong, discipline orientali note per i loro benefici sul benessere psico-fisico. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Castiglione Olona. In caso di maltempo, le attività si sposteranno nella palestra comunale di via De Gasperi, a poca distanza dal parco. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3664104868.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: un precedente evento al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona)

26042025