SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 25 aprile, la tragedia, l’omicidio-suicidio di Volvera, che ha coinvolto un 34enne originario di Saronno, insieme ai momenti di memoria e contestazione durante le celebrazioni del 25 aprile in città. A catturare l’attenzione anche la tradizionale fiera di Origgio, con animali, trattori e bancarelle, e un tentativo di furto sventato durante una messa dedicata al Papa.

Il 34enne che si è tolto la vita dopo aver ucciso due vicini a Volvera era originario di Saronno, un dettaglio che ha colpito profondamente la comunità locale. Gli inquirenti hanno ricostruito le fasi dell’omicidio a Volvera, ipotizzando che alla base del gesto ci fossero contrasti legati alla convivenza nel condominio.

La fiera di Origgio ha offerto una giornata all’insegna della tradizione agricola, tra mucche, pecore dal muso nero, pony, trattori e numerose bancarelle che hanno animato il centro del paese.

Le celebrazioni del 25 aprile a Saronno sono state segnate da momenti ufficiali di grande partecipazione, ma anche da cori di contestazione contro Papa Francesco e la premier Giorgia Meloni.

Durante una messa in onore del Papa a Saronno, due giovani hanno tentato di rubare un monopattino, ma il furto è stato prontamente sventato grazie all’intervento dei presenti.

