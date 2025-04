Città

ROMA – Saranno anche l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini e il vescovo ausiliare della Zona IV – Rho, monsignor Luca Raimondi, a rendere omaggio a papa Francesco durante i funerali che si terranno sabato 26 aprile alle 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Insieme a loro, parteciperà alla concelebrazione anche monsignor Giuseppe Vegezzi, vicario episcopale per la città di Milano.

I tre prelati, espressione della Chiesa ambrosiana, erano stati tutti scelti e nominati da papa Bergoglio: in particolare Raimondi e Vegezzi sono stati ordinati vescovi il 30 aprile 2020 proprio su nomina del Pontefice argentino.

Alla solenne celebrazione saranno presenti anche centinaia di religiosi, religiose, sacerdoti e laici provenienti dalla diocesi ambrosiana, molti dei quali stanno raggiungendo la Capitale con mezzi propri nelle ore che precedono la cerimonia.

Una presenza speciale sarà quella dei 7mila adolescenti ambrosiani che da venerdì 25 a domenica 27 vivranno il loro Giubileo insieme ai coetanei di tutto il mondo. In seguito alla scomparsa di papa Francesco, il programma dell’evento ha subito alcune variazioni: tra queste, lo spostamento della canonizzazione di Carlo Acutis, originariamente prevista per domenica mattina, e che sarà sostituita da una Messa esequiale presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, alla quale parteciperanno anche i ragazzi e che vedrà tra i concelebranti monsignor Delpini.

Il pellegrinaggio dei giovani ambrosiani, momento centrale del Giubileo, è stato confermato ma con un cambiamento di percorso: sabato pomeriggio, a partire dalle 14, i ragazzi si ritroveranno in piazza di Santa Croce in Gerusalemme. Da lì inizieranno un cammino simbolico verso la Basilica di San Giovanni in Laterano, dove varcheranno la Porta Santa, accompagnati da Delpini e da monsignor Vegezzi.

Una testimonianza di fede collettiva che unirà la partecipazione al lutto per la morte del Papa all’esperienza intensa del pellegrinaggio giubilare.

