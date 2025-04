Cronaca

LENTATE SUL SEVESO – Erano da poco passate le 17.15 di venerdì 25 aprile quando Sebastian Monguzzi, operaio di 55 anni residente a Lazzate, ha perso la vita in un tragico incidente mentre rientrava a casa in sella alla sua motocicletta. Il dramma si è consumato lungo via Alessandro Manzoni, la strada che collega Lentate sul Seveso e Lazzate.

Pochi minuti prima, Monguzzi e la moglie – che lo seguiva a breve distanza alla guida di un’auto – avevano appena terminato di lavare i propri mezzi in un autolavaggio della zona. Procedevano a velocità moderata quando, improvvisamente, il 55enne ha perso il controllo della moto. Il mezzo è finito nella roggia di scolo a lato della carreggiata, in corrispondenza dell’ingresso di un’azienda agricola, causando un violento impatto che ha scaraventato l’uomo a diversi metri di distanza, in un campo adiacente.

I primi soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivate due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso inviato da Bergamo, tutti in codice rosso. Le condizioni di Sebastian Monguzzi sono apparse subito gravissime. Dopo le prime manovre di rianimazione sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto circa un’ora più tardi, intorno alle 19.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Seregno l’ipotesi principale è che a provocare la perdita di controllo sia stato un malore improvviso.

La moglie del motociclista, che ha assistito impotente alla scena e si è immediatamente fermata per soccorrerlo, è stata trasportata in ospedale in codice verde, sotto choc.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Lentate sul Seveso per effettuare i rilievi dell’incidente. L’elicottero, non potendo più intervenire, è rientrato alla base. La salma di Sebastian Monguzzi è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Cordoglio e vicinanza alla famiglia è stata espressa dal sindaco di Lazzate Andrea Monti.

(foto archivio)

26042025