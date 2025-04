Cronaca

CISLAGO – Ha finito la corsa ribaltandosi su un fianco il veicolo dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 26 aprile, in via Mazzini. Due le persone coinvolte: un uomo di 63 anni e una donna di 74 anni.

Il sinistro si è verificato attorno alle 17,07 all’angolo con viale dello Sport. Per cause in corso di accertamento, un’auto di colore blu si è capovolta a bordo strada, a pochi metri da una curva. Nel sinistro è stato coinvolto anche un furgoncino. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate due ambulanza la Croce Rossa di Lomazzo e quella Azzurra di Cadorago oltre all’auto infermieristica di Saronno. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai due occupanti delle vetture, che sono stati entrambi trasportati in codice verde negli ospedali della zona. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

Presenti anche i vigili del fuoco di Saronno , che hanno estratto dalla Panda la conducente e messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti mentre i carabinieri della compagnia di Saronno sono stati impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli avvenuta intorno alle 1830.

