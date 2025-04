Città

SARONNO – A mezzogiorno di sabato 26 aprile, le campane di tutte le chiese della Diocesi suoneranno a lutto in segno di cordoglio per la morte del Pontefice. Anche a Saronno si uniranno al momento di raccoglimento le sei parrocchie cittadine – San Pietro e Paolo, San Francesco, Regina Pacis, Sacra Famiglia, San Giuseppe e San Giovanni Battista – insieme a quelle dei comuni del Saronnese che fanno parte della Diocesi di Milano.

L’invito, rivolto a tutte le comunità parrocchiali, vuole essere un segno di unità e vicinanza in questo momento di dolore che coinvolge tutta la Chiesa. Le campane suoneranno contemporaneamente alle 12 per ricordare simbolicamente il legame tra le diverse comunità della Diocesi e il Santo Padre scomparso.

Per permettere a tutti i fedeli di partecipare, sabato dalle 9,30, sarà possibile seguire la diretta del funerale al cinema Silvio Pellico di Saronno, dove sarà trasmessa la cerimonia esequiale in collegamento con Roma. Un’occasione per condividere il saluto al Pontefice anche in città, attraverso un momento comunitario di preghiera e raccoglimento.

In seguito alla morte del Papa, anche il programma del Giubileo ha subito modifiche. Tra i cambiamenti più significativi, è stato rinviato il rito di canonizzazione di Carlo Acutis, inizialmente previsto per domenica mattina.

