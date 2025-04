Politica

SARONNO – La lista Saronno Civica, a sostegno della candidatura di Augusto Airoldi, ha ufficializzato i candidati che correranno alle prossime elezioni amministrative. Un gruppo che unisce l’esperienza maturata nell’ultima consiliatura a ritorni, con l’obiettivo di continuare il percorso iniziato cinque anni fa.

Tra i candidati spiccano esponenti della passata giunta Airoldi gli assessori Laura Succi, Francesca Maria Pozzoli, Gabriele Musarò e Domenico D’Amato e i consiglieri comunali Roberta Castiglioni e Andrea Picozzi. Accanto a loro anche figure di rilievo dell’amministrazione uscente, come Pietro Insinnamo, presidente di Saronno Servizi e Stefano Barcellini, presidente di Focris, che hanno scelto di mettersi in gioco direttamente.

Questi i candidati ufficiali della lista Saronno Civica: Laura Succi, Francesca Maria Pozzoli, Domenico D’Amato, Gabriele Musarò, Roberta Castiglioni, Andrea Picozzi, Pietro Maria Antonio Insinnamo, Stefano Barcellini, Andrea Preti, Edoardo Bruno Giuseppe Mazzucchelli, Emiro detto Miro Fresc, Emilio Cristian Basilico, Maurizio Borroni, Chiara detta Chiari Campoleoni, Giovanni Fasciglione, Federico Franchi, Miriam Fresc, Giovanna detta Gio Greco, Marisa Piuri, Andrea Rizzi, Marina Virgili e Noemi Brusciani.

