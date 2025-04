Cronaca

SARONNO – Un episodio spiacevole ha turbato un momento di raccoglimento e dolore all’inizio di questa settimana: durante un funerale celebrato nel pomeriggio alla prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, nel centro di Saronno, una persona si è aggirata all’interno della chiesa infastidendo i presenti.

Secondo quanto riferito da alcuni partecipanti, l’uomo avrebbe chiesto insistentemente denaro a chi entrava, rivolgendosi a parenti e amici del defunto. Dopo essere stato allontanato da alcuni fedeli, è rientrato poco dopo, continuando a disturbare i partecipanti alla cerimonia.

L’episodio ha suscitato sconcerto tra i presenti e, stando a diverse segnalazioni, non sarebbe un caso isolato. Situazioni simili si sarebbero già verificate in altre occasioni, rilanciando l’esigenza di maggiore tutela dei luoghi di culto anche durante eventi privati e solenni come i funerali.

(foto archivio)

26042025