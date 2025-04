Cronaca

SARONNO – Un forte boato nella notte, seguito dal rumore di detriti e da un’auto che si allontanava a gran velocità. È quanto hanno sentito i residenti tra via Miola e via Stoppani nella notte di mercoledì 24 aprile. Poco prima di mezzanotte, un’auto si è schiantata contro una recinzione. Il conducente, evitando un albero e alcuni cartelli stradali, ha centrato in pieno un muretto, sfondandolo. Si è sgretolato il muro ed è caduta la recinzione.

Il guidatore non si è fermato. Ripresosi dallo spavento e controllato che la vettura fosse ancora funzionante, ha innestato la retromarcia e si è allontanato senza esitazioni. Qualcuno, però, è riuscito a vedere l’auto e ha fornito preziose informazioni ai carabinieri della compagnia di Saronno, che ora stanno conducendo le indagini sull’accaduto.

Individuato il veicolo, resta da chiarire chi fosse alla guida quella notte, affinché possa spiegare la propria posizione davanti all’autorità giudiziaria e risarcire i danni subiti dai proprietari dell’abitazione, che nella giornata di ieri hanno sporto denuncia.

—

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09