SARONNO – A rendere omaggio a Papa Francesco e ai funerali del Pontefice è presente in Vativano anche il saronnese Luciano Silighini Garagnani Lambertini accompagnato dalla moglie Francesca La Gala e dalla figlia Alice.



Silighini, saronnese d’adozione, benemerito pontificio ed erede della famiglia pontificia come pro-pronipote di S.S. Benedetto XIV, ha avuto accesso al Varco del Perugino per l’omaggio al feretro e siederà nel reparto autorità durante le esequie. Nonostante i recenti problemi di salute che lo hanno fortemente debilitato ha voluto partecipare alle commemorazioni: “Ci stringiamo con affetto e amore filiale a Papa Francesco nella memoria del nostro antenato Benedetto XIV che in vita fece costruire la facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sorgerà la casa del corpo del Santo Padre e affidiamo allo Spirito Santo preghiera affinché la Chiesa trovi presto una guida per attraversare questi tempi di prova, sperando che l’esempio del nostro antenato sia una guida ancora oggi viva e presente” scrive il saronnese sui social col personale ricordo dei tanti incontri col Pontefice, del capodanno scorso passato a Bologna col Cardinale Matteo Zuppi e il giorno seguente oltrepassando la porta Santa in Vaticano portando la croce giubilare.