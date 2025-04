Altre news

SARONNO – Oggi, sabato 26 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza rischio di piogge. Le temperature si manterranno gradevoli, con una massima prevista di 22°C e una minima di 9°C. I venti saranno deboli, al mattino provenienti da nord-ovest e nel pomeriggio da sud-est. Non sono previste allerte meteo.

Nel Tradatese e nelle Groane il tempo si presenterà molto simile a quello di Saronno. A Tradate si registreranno cieli sereni per tutta la giornata con temperature leggermente più elevate, con massime fino a 23°C e minime sui 9°C. Anche a Lazzate prevalenza di sole e stabilità atmosferica, con valori termici analoghi a Saronno e una massima di 22°C.

In Lombardia, la giornata sarà generalmente soleggiata grazie alla presenza dell’alta pressione. Tuttavia, nel corso della serata, infiltrazioni di aria umida potrebbero determinare un aumento della nuvolosità soprattutto sulle aree alpine e prealpine, dove saranno possibili locali deboli piogge in serata. Sulle pianure, come a Saronno, il tempo si manterrà stabile e asciutto fino a sera.

