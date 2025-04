Città

SARONNO – Un maxi striscione calato dall’alto, da un condominio che si affaccia su piazza Caduti Saronnesi, durante le celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione, che ieri mattina si stavano svolgendo nel piazzale sottopostante: questa l’iniziativa che qualcuno ha voluto porre in atto per lanciare un messaggio evidentemente contro le guerre e le armi; in piazza c’è stato anche un volantinaggio.

Su ilSaronno anche tutte le altre immagini sul 25 aprile a Saronno, con gli eventi che si sono svolti in città e nella vicina Gerenzano per questa ricorrenza.

(foto: un particolare del maxi striscione calato da un condominio di piazza Caduti saronnesi)

26042025