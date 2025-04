Politica

SARONNO – È stata ufficialmente presentata la lista di Tu@Saronno, a sostegno della candidatura a sindaca di Ilaria Pagani, in coalizione con il Partito Democratico e Insieme per crescere.

A guidare la lista ci sono le consigliere comunali uscenti Francesca Rufini e Nouhran Moustafa accanto a loro si registrano ritorni importanti di volti storici della lista, come Massimiliano D’Urso, e l’ingresso di nuove figure come Luca Mantegazza, espressione del rinnovato entusiasmo che accompagna questa tornata elettorale. Già annunciata la presenza di Ivonne Trebbi partigiana che ha deciso di scendere in campo a sostegno della civica.

Questi i candidati ufficiali di Tu@Saronno: Francesca Rufini, Nouhran Moustafa, Maria Cornelia Proserpio, Massimiliano D’Urso, Marinella Censi, Davide Perfetti, Antonio Luigi Di Biasio, Andrea Masini, Cristina Tonelli, Alessandra Piuri, Sergio Bietti, Marco Gentile, Gabriele Baga, Ezia Maria Moroni, Gabriele Ignazio Delfino, Massimo Galli, Luca Mantegazza, Clara Antonella Lobina, Morena Bosaia, Asia Ferrario, Cesare Camillo Fusi e Ivanne Trebbi.

La lista si presenta con l’obiettivo di continuare a portare avanti una politica vicina ai cittadini, capace di ascoltare, proporre e costruire una Saronno più inclusiva, dinamica e partecipata.

