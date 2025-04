Basket

SARONNO – Per la 38esima giornata della stagione regolare del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025 l’Az Robur Saronno torna al PalaRonchi di via Colombo. “Domenica 27 aprile alle 18, il nostro parquet ospiterà la prima partita ufficiale di sempre del terzo livello dei campionati nazionali. L’Az Pneumatica Robur Saronno se la vedrà con la Civitus Vicenza” riepilogano i dirigenti roburini.

Per Vicenza c’è ancora qualcosa da giocarsi, ad esempio la posizione nella griglia del play-in. Attualmente la squadra veneta è sicura di partecipare alla prossima fase della stagione, ma non può raggiungere l’ottavo posto che garantirebbe qualche piccolo vantaggio. In compenso può provare a posizionarsi il meglio possibile per giocarsi l’accesso ai playoff. Nell’ultima partita la squadra di coach Ghirelli ha dato dei pensieri a Legnano, costringendo i Knights ad una chiusura importante per rimontare e strappare il successo. Come sempre ci sono tanti punti da Almansi e Belmonte, che a 14 di media sono anche i migliori marcatori stagionali. A loro si aggiungono la solidità di Gasparin, Da Campo e Cucchiaro sugli esterni, con la presenza di Marangoni e Nwohuocha più vicino a canestro. Rotazioni che si chiudono con Carr e Vanin, per un gruppo che, partito per salvarsi, sta sognando gli spareggi promozione.

L’Az Saronno dalla sua parte avrà l’entusiasmo del rientro al PalaRonchi (dopo che tutte le gare casalinghe stagionali sono state disputate a Castellanza) per provare a giocarcela fino in fondo, un po’ come accaduto all’andata a Dueville. Saronno è già matematicamente ultimo e retrocesso.

27042025