Sport

SARONNO – Ultima partita della stagione, ininfluente ai fini della classifica, ma sicuramente importantissima per tutto l’ambiente dell’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno. Per la trentottesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, i biancoazzurri tornano finalmente a calcare il parquet del PalaRonchi nella sfida contro la Civitus Vicenza.

De Capitani apre con la tripla, lo segue Maspero che fa 6-0, si alza nei primissimi minuti il volume tra le mura amiche, il pubblico ruggisce per i saronnesi. Vicenza non sta certo a guardare e rientra, Pellegrini e Quinti mettono però canestri importanti e la Robur chiude il primo quarto sopra 19-15.

Gli ospiti riordinano le idee e nel giro di un paio di minuti recuperano, mettono la freccia e sorpassano, timeout chiamato da coach Gambaro. Cucchiaro e Almansi con tre punti ciascuno allungano ulteriormente, +7 in favore dei biancorossi. Il distacco rimane pressoché invariato sino alla sirena dei venti minuti, Pellegrini e Quinti compiono lo sprint finale e Saronno è sotto 37-41.

Il terzo quarto della Robur è di altissimo livello : una pioggia di triple (6/8 nel tempino), tra cui le due difficilissimi di Beretta che in avvio permettono subito il controsorpasso. De Capitani ne mette 9, Quinti spara una tripla sensazionale per il 57-49, il PalaRonchi esplode, timeout Vicenza. La squadra di Ghirelli scivola a -10 ma con Almansi e Marangoni torna in vita. Ci pensano Pellegrini e Fioravanti con altre due bombe a riallontanare il pericolo, si entra negli ultimi dieci minuti sul 67-59 Robur.

Fioravanti segna tre importantissimi canestri consecutivi che neutralizzano le due triple vicentine. Poi ci pensano Maspero, Beretta, Quinti. Insomma, il solito attacco efficiente e ben distribuito dei biancoazzurri, questa sera praticamente impeccabile. I biancorossi non mollano un centimetro e restano col fiato sul collo, Ucles col gioco da tre punti fa -5 e Gambaro si rifugia in timeout a un paio di minuti dalla fine. Gli ultimi centoventi secondi di Serie B Nazionale sono gestiti alla perfezione dalla Robur che difende con solidità e tira i pesantissimi liberi con freddezza glaciale. La giocata che chiude i conti è firmata da Quinti che corona la sua prestazione clamorosa (26 punti, 12 rimbalzi, 4 stoppate, 3 assist e 1 recupero) con una meravigliosa stoppata seguita da contropiede e schiacciata. Si esaurisce il cronometro, vince Saronno che batte Vicenza per 96-88.

Ecco il giusto epilogo per la storica prima volta in Serie B Nazionale per la Robur. Una partita giocata alla grande, sia in attacco sia in difesa, come tante volte abbiamo visto quest’anno. Fare però finalmente una tale prestazione al PalaRonchi ha quel qualcosa di magico. Sarà forse perché è stato teatro dei tanti successi biancoazzurri, o forse perché l’entusiasmo dei calorosissimi tifosi è sempre alle stelle in quel di Saronno. Non resta che scoprirlo, nella prossima stagione sarà Serie B Interregionale. Un passo indietro, certo, ma con la consapevolezza di essere una squadra e una società forte, rispettata e temuta da ogni avversario, anche da giganti navigati in categorie superiori. Sempre al massimo delle energie, con tutte le forze a disposizione, per difendere il nome di una città intera e di tutti i saronnesi appassionati di pallacanestro. Ora la lunga pausa estiva per riorganizzarsi e ripartire a settembre a tutta birra, con il ricordo di questa grande avventura in Serie B Nazionale.

