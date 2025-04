Calcio

TRADATE – Si chiude con il sorriso la regular season del Tradate Abbiate, che davanti al pubblico amico supera per 3-0 il Cantello Belfortese, grazie ai gol di De Roma, Knouzi e Torricelli. Una vittoria che permette ai biancoblù di chiudere al terzo posto nel girone A di Prima Categoria e di conquistare l’accesso ai playoff: in semifinale sfideranno proprio la Valceresio, capace di trovare il pareggio in extremis contro la France Sport grazie alla rete di Voza al 93′.

Nel frattempo, il Gallarate aveva già festeggiato la promozione in Promozione. Alle sue spalle la Folgore Legnano, che batte la Sommese (condannandola alla retrocessione) e si assicura il secondo posto: se la vedrà nei playoff con l’Union Gorla, che nel derby con il Marnate Gorla si è fatto rimontare da 2-0 a 2-2.

Sorridono anche Union Villa Cassano e San Michele, salve senza dover passare dai playout. La terza retrocessione sarà decisa dallo spareggio salvezza tra France Sport e Arsaghese.

Infine festa salvezza anche per la For Soccer, che travolge l’OSL Garbagnate con un netto 5-2.

Risultati della giornata:

Antoniana-San Michele 1-1 (autogol Antoniana, Colombo S)

Arsaghese-Union Villa Cassano 0-1 (Martignoni rig.)

Folgore Legnano-Sommese 2-0 (Colombo, Panozzo)

OSL Garbagnate-For Soccer 2-5 (Carrino, Cattaneo, Cosso, doppietta Pozzoli F; Micalizzi rig., Piccione G)

Tradate Abbiate-Cantello Belfortese 3-0 (De Roma, Knouzi, Torricelli)

Union Gorla-Marnate Gorla 2-2 (Gomaa, Franco U; Belvisi, Izzo M)

Valceresio-France Sport 1-1 (Giannuzzi F, Voza V)

Gallarate-CAS Sacconago 1-0

Classifica finale Prima Categoria Girone A:

Gallarate 72, Folgore Legnano 61, Tradate Abbiate 59, Valceresio 52, Union Gorla 52, Marnate Gorla 44, Cantello Belfortese 42, For Soccer 38, Antoniana 37, Osl Garbagnate 36, San Michele 35, Union Villa Cassano 35, France Sport 31, Arsaghese 29, Sommese 26, Cas 16.

Verdetti finali: