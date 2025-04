Calcio

MENAGGIO – Partita statica ed equilibrata quella disputata tra i padroni di casa comaschi di Menaggio e la Gerenzanese valida per l’ultima giornata di campionato del girone B di prima categoria lombarda.

Nel primo tempo non si registrano numerose occasioni da rete se non il palo colpito dalla conclusione di Gorgoglione che nega il vantaggio alla squadra ospite. Il secondo tempo si svolge sulla falsa riga dei primi 45 minuti con entrambe le squadre che non riescono a concretizzare le poche azioni create facendo, così, finire la partita con il risultato di 0-0. La Gerenzanese chiude, dunque, la propria stagione con un pareggio con cui può concludere il girone al nono posto della classifica sotto di cinque lunghezze al Calcio Menaggio che, invece, chiude all’ottavo posto.