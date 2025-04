Calcio

CESATE – Ballabio, Cicola e Serpieri; coi loro gol alla fine l’Sc United oggi pomeriggio l’ha spuntata in trasferta col il Veniano, 2-3. e così ha coronato il proprio sogno ovvero ha conquistato il primo posto finale ed il passaggio in Promozione.

Era infatti la 30′ ed ultima giornata del campionato di Prima categoria girone B: il successo ha spinto l’Sc United a 64 punti, due in più del Bovisio Masciago che pure oggi ha vinto in casa, contro l’Itala.

Risultati ultima giornata

Ardisci Maslianico-Canzese 3-0, Atletico Lomazzo-Bulgaro 1-2, Bovisio Masciago-Itala 5-2, Menaggio-Gerenzanese 0-0, Cassina Rizzardi-Monnet Xenia 2-1, Veniano-Sc United 2-3, Limbiate-Portichetto Luisago 4-3, Rovellasca 1910-Montesolaro 1-2.

Classifica

Sc United 64 punti, Bovisio Masciago 62, Rovellasca 1910 56, Cassina Rizzardi 55, Montesolaro 54, Portichetto Luisago 45, Menaggio 43, Gerenzanese 38, Canzese 36, Veniano 33, Limbiate e Itala 32, Bulgaro 26, Monnet Xenia 21, Atletico Lomazzo 16.

(foto: festa grande per il Sc United)

27042025