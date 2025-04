Sport

COGLIATE – Si chiude con una sconfitta la stagione della Cogliatese, travolta dai senaghesi del Mascagni affamati di vittoria per centrare i playout.

I padroni di casa partono alla grande infilando al 10′ l’1-0 con Rose che riceve da Castelnovo a centro area e fredda Chinaglia. La partita cambia però al 13′, pasticcio difensivo e Ortolan abbatte l’avversario a un passo dalla porta, espulsione per il portiere biancoazzurro e calcio di rigore trasformato da Sala, 1-1. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Biemmi costruisce diverse occasioni interessanti, ma il guizzo vincente è degli ospiti che si portano avanti al 44′ con Esposito, 1-2 a fine primo tempo.

Nella ripresa Biemmi prova a invertire la rotta con qualche cambio, tra cui i classe 2008 Ceglia e Giamberini che esordiscono in prima squadra. Il risultato non è quello sperato, il gol è cercato più volte ma non arriva. Anzi, nel finale è ancora il Mascagni a colpire con Sala che castiga due volte e si porta a casa il pallone firmando la tripletta. Triplice fischio, la Cogliatese perde per 1-4.

Tempo di bilancio finale, la stagione della Cogliatese si può pienamente definire dolce-amara. Dolce perché la formazione di Biemmi ha comunque nettamente migliorato il bottino rispetto alla scorsa annata (43 punti contro 33), salvandosi con larghissimo anticipo e chiudendo al nono posto del girone (l’anno scorso, tredicesimi a +6 dalla zona playout). L’amaro invece è rappresentato dal calo del girone di ritorno, non all’altezza di quello d’andata, chiuso nelle posizioni altissime di classifica. Falcidiata da innumerevoli infortuni e acciacchi, la rosa ha lottato con tutto ciò che aveva, ma non è bastato per restare ai vertici. La crescita, però, c’è indubbiamente stata e in fin dei conti è questo che conta. Ora è tempo di riposarsi e ricaricare le batterie, l’anno prossimo sarà ancora seconda categoria, con ambizioni sempre più alte.

Cogliatese – Mascagni : 1-4

COGLIATESE : Ortolan, Pivato, Del Bianco, Muraca, Pastore, Belotti, Ventrella, Corona, Castelnovo, Ferrario Ro., Rose. A disposizione : Borgonovo, Borghi, Chiari, Cuzzolin, Ceglia, Giamberini, Ferrario Ri. All. Biemmi

MASCAGNI : Chinaglia, Bevilacqua A., Meneghin, Veneruso, Turconi, Girotto, Rojas, Melis, Tortorelli, Sala, Esposito. A disposizione : Sharka, Sogni, Napolitano, Angeleri, Bevilacqua C.

Marcatori : 10pt Rose (C), 14pt Sala (M), 44pt Esposito (M), 44st Sala (M), 48st Sala (M)