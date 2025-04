Calcio

CISLAGO – Pari con tanti gol, in trasferta per i Cistellum: il match di Seconda categoria di oggi pomeriggio col Mocchetti di San Vittore Olona si è concluso 3-3. Incontro dall’esito decisamente altalenante, ad aprire le marcature per i padroni di casa è stato Di Vico al 28′, momentaneo pari dei cislaghese a segno al 37′ con Rimoldi, poi al 40′ per i locali gol di Cucco e per gli ospiti al 48′ Zoumbare dopo che il Mocchetti aveva segnato pure al 46′ su calcio di rigore. A fissare il risultato è stato quindi, al 59′ Marazzi, per il Cistellum.

Risultati

Girone Z, 30′ e ultima giornata: Ardor-Virtus Cantalupo 2-1, Borsanese-Busto 81 1-0, Samarate-Solbiatese 5-0, Lonate Ceppino-Amor sportiva 0-4, Mocchetti-Cistellum 3-3, Pro Juventute-Union Oratori Castellanza 2-1, Robur-Torino club 1-1, San Marco-Legnarello 2-1.

Classifica

Mocchetti 69 punti, Cistellum 62, Torino club 54, San Marco 51, Virtus Cantalupo 49, Samarate 48, Robur 45, Union Oratori Castellanza 41, Pro Juventute 40, Lonate Ceppino 37, Busto 81 35, Borsanese 31, Amor sportiva 30, Ardor 29, Solbiatese 20, Legnarello 14.

Mocchetti promossa, Cistellum in finale playoff con la vincente di Torino club-San Marco, Legnarello retrocesso, Ardor-Solbiatese playout.

27042025