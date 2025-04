Calcio

UBOLDO – La Pro Juventute rimedia una vittoria nella partita disputata contro l’Union Oratori di Castellanza nel pomeriggio di oggi 27 aprile al centro sportivo parrocchiale di Uboldo in occasione dell’ultima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

Le reti di Di Lio e Colombo affondano la squadra ospite alla quale il goal di Defendi non basta per portare a casa almeno un punto. Con questa vittoria la squadra di Uboldo conclude la stagione al nono posto della classifica a quota 40 punti conquistati con ben dieci vittorie e dieci pareggi, risultati ottenuti in un campionato caratterizzato da alti e bassi. Discorso simile per l’Union Oratori Castellanza che, invece, si posizione all’ottavo posto del girone con un solo punto in più degli avversari odierni della Pro Juventute.