Calcio

LOCATE VARESINO – Partita a senso unico per la squadra ospite quella disputata oggi 27 aprile nel centro sportivo parrocchiale Uslenghi di Locate Varesino dove, in occasione dell’ultima partita di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, il Lonate Ceppino ha ospitato i saronnesi dell’Amor Sportiva.

Dopo un primo tempo statico durante il quale entrambe le squadre si sono studiate non riuscendo a trovare il goal, nella ripresa gli ospiti prendono il sopravvento mettendo a segno addirittura quattro reti. Ad aprire le danze ci pensa Cattaneo al 3′ del secondo tempo, successivamente dal 19′ al 23′ i saronnesi mettono in atto una micidiale offensiva sugli avversari che porta ai tre goal di Pilato, Caimi ed infine ancora Cattaneo. Un importante e bel risultato per Amor Sportivache vince, così, 0-4 l’ultima partita della stagione confermando il tredicesimo posto e, dunque, la permanenza in seconda categoria.

(foto di Veronica Casagrande)