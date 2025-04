Calcio

LAZZATE – L’Ardor Lazzate chiude in bellezza davanti al proprio pubblico nella penultima giornata del girone A di Eccellenza. I gialloblù travolgono la Base 96 con un netto 5-2, grazie alle reti di Carugati, Fogal, una doppietta di Becerri e il sigillo finale di Giangaspero. Non bastano agli ospiti le due reti di Pagliaro. In vetta, il Pavia si porta da solo al comando con 73 punti, grazie al rotondo 4-0 sulla Sestese e alla contemporanea frenata della Caronnese, bloccata sul 3-3 in casa dall’Ispra. A 90 minuti dal termine, ai pavesi basterà una vittoria sul campo della Lentatese (già salva) per festeggiare la promozione senza attendere altri risultati.

Poker anche per la Solbiatese, ora seconda a un solo punto dalla vetta, ma dipendente da un passo falso del Pavia nell’ultima giornata.

In coda, retrocedono matematicamente la Base 96 e il Robbio: anche se i pavesi hanno battuto il Meda per 2-0, resteranno al terzultimo posto senza possibilità di salvezza.

Risultati della giornata:

Ardor Lazzate-Base 96 5-2 (Carugati, Fogal, doppietta Becerri, Giangaspero – doppietta Pagliaro)

Caronnese-Ispra 3-3 (Malvestio, Doumbia, Corno – doppietta Grieco, Dardha)

Casteggio-Lentatese 0-1 (Siano)

Fbc Saronno-Legnano 2-1 (Vaglio, Fasoli – Della Torre)

Pavia-Sestese 4-0 (Poesio, Ardemagni, Perna, Dugourd)

Rhodense-Sedriano 2-0 (Urso, Orlandi)

Robbio-Meda 2-0 (doppietta Malltezi)

Solbiatese-Mariano 4-0 (Manfré, Martinez, Silla, Manfré)

Vergiatese-Cinisello 0-0

Classifica aggiornata:

Pavia 73, Solbiatese 72, Caronnese 71, Rhodense 66, Mariano 60, Ardor Lazzate 56, Fbc Saronno 50, Sestese 41, Cinisello 40, Lentatese 39, Vergiatese 38, Legnano 36, Ispra 35, Casteggio 34, Sedriano 30, Meda 27, Robbio 25, Base 96 22.

(foto: l’Ardor Lazzate in campo oggi)

27042025