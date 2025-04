Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Testa coda da brividi per la capolista Caronnese, questo pomeriggio alle 15.30 nello stadio di corso della Vittoria. Diretta play by play su ilSaronno.

I rossoblù di mister Michele Ferri ospitano un Ispra a caccia di punti per evitare i playout e che dunque sarà determinatissimo: si annuncia una gara complicata che la Caronnese d’altra parte vuole vincere per restare al comando della graduatoria. Arbitro Rossella Daidone di Seregno (Danilo Amatore di Bergamo ed Elpidio Chiariello di Legnano). Compresa questa, alla fine della regular season mancano solo due turni e solo la prima classificata va direttamente in serie D.

In Eccellenza oggi c’è anche Ardor Lazzate-Base 96 Seveso con arbitro Jon Alia di Milano, assistenti Mauro Merlini di Milano e David Tirloni di Treviglio; e Fbc Saronno-Legnano con arbitro Lorenzo Beretta di Bergamo (Miki Ravello di Bergamo e Paolo Zappella di Bergamo).

