SARONNO – Al Colombo Gianetti il Fbc Saronno supera il Legnano 2-1 al termine di una gara combattuta e a tratti vibrante. I biancocelesti partono forte e trovano il vantaggio già al 3′, grazie a un preciso rasoterra di Vaglio che sblocca il punteggio. Il Legnano accusa il colpo e subisce il raddoppio quando Fasoli approfitta di una clamorosa indecisione del portiere Quintiero per insaccare il 2-0. Il Saronno sfiora più volte il terzo gol, prima con Cabezas e poi con Mammetti, senza però riuscire ad allungare ulteriormente prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Legnano rientra con un piglio diverso, cercando subito di riaprire la gara, ma Todesco si fa trovare pronto su Balljini. I ritmi calano col passare dei minuti, spezzettati dai numerosi cambi da entrambe le parti. Nel finale La Torre riaccende le speranze dei lilla con un rasoterra preciso che batte Todesco e riporta in corsa il Legnano. Poi Pedrocchi sfiora il 3-1 e Vaglio colpisce una traversa clamorosa che avrebbe potuto chiudere definitivamente i giochi.

Fbc Saronno-Legnano 2-1

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Ortolani, Fasoli, Alletto, Ruschena (34’ st Brennici); Cabezas (15’ st Favilla), De Vincenzi (36’ st Pedrocchi), Proserpio (15’ st Rudi); Vaglio, Mammetti, Schingo (25’ st Locati). A disposizione Tucci, Pandini, Papasodaro. All. Tibaldo.

LEGNANO (4-4-2): Quintiero; Buccino (22’ st Femminò), Sartori (42’ st Castiglioni), Santagostino, Veroni; Pagani (32’ st Mezzanzanica), Noia, Marrulli, Tucci (9’ st Barbui); La Torre, Balljini (33’ st Tobia). A disposizione Cirenei, Hasanaj, Rosa, Russo. All. Gambazza.

Arbitro: Beretta di Bergamo (Ravelli di Bergamo e Zappella di Bergamo).

Marcatori: 3’pt Vaglio (S), 15’ pt Fasoli (S), 45’ st La Torre (L).

La vittoria interna (2-1) della domenica pomeriggio contro il Legnano, nella penultima giornata di Eccellenza, fa felice l’allenatore del Fbc Saronno, Fabio Tibaldo, “perchè si è rivista la squadra come la voglio io, e come nelle ultime giornate ci abbiamo messo tanta grinta. E per avere centrato la vittoria in questa tradizionale sfida che conta tanto per tifosi e società” dice il tecnico dei biancocelesti.

(foto Letizia Elli)

27042025