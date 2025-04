Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Brutto passo falso per la Caronnese che rimedia un pareggio nella partita disputata contro l’Ispra nel primo pomeriggio di oggi 27 aprile allo stadio comunale di Caronno Pertusella in occasione della penultima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda.

I padroni di casa partono subito fortissimo portandosi in vantaggio, dopo nemmeno un giro di orologio dal fischio d’inizio, con Malvestio che mette a segno l’1-0 su assist di Colombo finalizzando una bellissima azione manovrata. L’Ispra torna in carreggiata al 15′ grazie ad un calcio di rigore molto dubbio concesso dall’arbitra Rossella Daidone su un contrasto tra Oldrini e il portiere rossoblu Vergani concretizzato, tra le forti polemiche in campo e sugli spalti, da Grieco. La reazione della Caronnese, è, però, immediata con l’ex Lecce Abdou Doumbia che, dopo aver sprecato due clamorose e chiare occasioni da goal, insacca il pallone in rete di prepotenza su assist di Malvestio. Il primo tempo si chiude subito dopo la rete del pari di Grieco che trova doppietta allo scadere su una conclusione al volo da metà campo, agevolato da una deviazione e da un non perfetto posizionamento dell’estremo difensore Vergani.

Nella ripresa la Caronnese domina il gioco ma a portarsi avanti è la squadra ospite con Dardha che al 15′ concretizza una velocissima ripartenza partita da un errore in fase offensiva dell’appena subentrato Romeo. Il vantaggio degli ospiti svanisce poco prima del 40′ in seguito al goal firmato dal capitano rossoblu Corno che trasforma dagli undici metri un netto calcio di rigore da lui conquistato. Dopo numerose occasioni pericolosissime sprecate e un intervento miracoloso del portiere ospite su un colpo di testa di Corno, il match finisce con il risultato di 3-3 tra il rammarico e la delusione del pubblico.

Un risultato, dunque, amaro per la Caronnese che, con questo pareggio, dice probabilmente addio al primo posto viste le vittorie odierne del Pavia sulla Sestese e della Solbiatese sul Mariano. Resta, invece, ancora vivo il sogno promozione in Serie D visto l’accesso sicuro alla fase play-off.

(foto da archivio)