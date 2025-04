Calcio

SOLARO – Ultima giornata decisiva in Promozione A, con gli ultimi verdetti della stagione. Il Verbano conquista la salvezza battendo 2-1 in trasferta la Castanese, che ora dovrà affrontare il Valle Olona nei playout. Vittoria fondamentale per il Valle Olona, che supera 2-1 l’Olimpia Tresiana, condannando quest’ultima alla retrocessione in Prima Categoria.

Nel frattempo il Morazzone batte 3-2 il Ceriano Laghetto e conquista la settimana di riposo in vista dei playoff, rendendo inutile il successo della Besnatese a Gavirate, firmato da una doppietta dell’ex Cinotti. In goleada la capolista Baranzatese (foto di gruppo), che chiude la stagione con un travolgente 11-1 contro l’Academy Uboldo.

Risultati della giornata:

Castanese-Verbano 1-2 (3′ Pedrazzini V, 24′ Spreafico C, 34′ Pedrazzini V)

Luino-Accademia BMV 0-2 (7′ st Burchelli A, 14′ Folla A)

Aurora Cantalupo-COB 91 3-3 (4′ Arienti CO, 11′ Alberti AC, 14′ Arienti CO, 7′ st Bianchi AC, 10′ Arienti CO, 28′ Ruggeri AC, 43′ st Ruggeri)

Baranzatese-Academy Uboldo 11-1

Canegrate-Universal Solaro 0-2

Gavirate-Besnatese 0-2 (41′ Cinotti B, 19′ st Cinotti B)

Morazzone-Ceriano Laghetto 3-2 (12′ Ghizzi M, 22′ Coratella C, 5′ st Arienti C, 21′ st Ghizzi M, 35′ st Giordano M)

Olimpia Tresiana-Valle Olona 1-2

Classifica finale Promozione A: Morazzone 61, Accademia BMV 58, Besnatese 58, Gavirate 56, Cob 91 55, Universal Solaro 51, Verbano 47, Canegrate 45, Aurora Cantalupo 45, Baranzatese 44, Castanese 43, Valle Olona 42, Luino 34, Academy Uboldo 16, Olimpia Tresiana 15, Ceriano Laghetto 11.

