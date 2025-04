Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Brutto stop per la Varesina, che nella penultima giornata del girone B di Serie D è uscita sconfitta 2-0 dal campo del Sondrio. A decidere il match la doppietta di Busto, a segno al 30′ del primo tempo e al 17′ della ripresa su rigore. Con questo risultato la Varesina resta a 63 punti, vedendo sfumare definitivamente le speranze playoff.

Giornata di festa invece per l’Ospitaletto, che conquista con una giornata di anticipo la promozione in Serie C: il pareggio 1-1 contro il Ciliverghe è bastato grazie alle contemporanee sconfitte di Casatese Merate e Folgore Caratese. Tra le sfide più spettacolari della giornata spicca la vittoria della Castellanzese sulla Folgore Caratese per 3-2, ribaltando il doppio vantaggio ospite grazie a una straordinaria tripletta in pochi minuti di Roberto Colombo. In coda, matematicamente retrocesse Fanfulla, Ciliverghe e Arconatese.

Risultati della giornata:

Arconatese-Chievo 2-1 (Pelamatti, Menegazzo – Rolim)

Casatese Merate-Desenzano 0-1 (Antonelli)

Castellanzese-Folgore Caratese 3-2 (tripletta di Colombo)

Ciliverghe-Ospitaletto 1-1 (Messaggi – Rusconi)

Crema-Club Milano 2-2

Fanfulla-Sangiuliano City 1-1

Magenta-Sant’Angelo 2-0 (Toldo, Lo Monaco)

Pro Palazzolo-Breno 4-0 (doppietta Paloschi, Saltarelli, Poledri)

Sondrio-Varesina 2-0 (doppietta Busto)

Vigasio-Pro Sesto 3-2

Classifica Serie D Girone B: Ospitaletto 74, Pro Palazzolo e Desenzano 69, Casatese Merate 68, Folgore Caratese 67, Varesina 63, Chievo 54, Pro Sesto 49, Sondrio 47, Club Milano 46, Sant’Angelo 45, Vigasio, Sangiuliano City, Breno 44, Crema e Castellanzese 43, Magenta 35, Fanfulla 32, Ciliverghe e Arconatese 31.

27042025