Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota delle liste civiche Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura, che annunciano il deposito della documentazione e del Programma amministrativo a sostegno della candidatura di Novella Ciceroni a sindaco.

“Con grande emozione comunichiamo che il 25 aprile abbiamo ufficialmente depositato tutta la documentazione necessaria per la nostra candidatura alle prossime elezioni amministrative.

Abbiamo raccolto e consegnato oltre 600 firme di cittadine e cittadini che credono nella nostra visione di Saronno: una città più attenta, sicura, viva. Abbiamo consegnato anche il nostro Programma amministrativo, frutto di mesi di ascolto, confronto e lavoro di squadra. Un progetto nato dai bisogni reali delle persone e costruito insieme, passo dopo passo.

Siamo felici che questo traguardo sia stato raggiunto proprio nel giorno in cui in Italia si celebra la liberazione, il giorno in cui è rinata la democrazia e ha permesso a cittadini come noi di partecipare e impegnarsi per il bene comune.

Il nostro Programma è consultabile sul sito web al seguente link: https://obiettivosaronno.it/elezioni-2025/

Grazie di cuore a chi ci ha voluto sostenere con la propria firma e a chi crede che Saronno meriti un futuro migliore. Il cammino è iniziato. Insieme possiamo fare la differenza.”

