CARONNO PERTUSELLA – Giornata intensa ieri per i soccorritori a Caronno Pertusella, intervenuti su due distinti incidenti stradali avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Il primo episodio è stato registrato alle 10 in via Bergamo 175, dove una donna di 56 anni è rimasta coinvolta in uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno, un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno e un mezzo di soccorso avanzato. La donna è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Il secondo incidente è avvenuto nel pomeriggio, alle 17.10, in via Giuseppe Moretti. In questo caso si è trattato di una caduta da moto che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Caronno Pertusella e un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito all’ospedale di Legnano.

In entrambi i casi le condizioni dei feriti non sono risultate gravi.

(foto archivio)

27042025