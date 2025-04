iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si sono svolte nella mattinata di venerdì 25 aprile le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La cerimonia è iniziata nel Comune di Lozza, con il ritrovo presso il cippo dedicato al partigiano Augusto Covalero, ed è poi proseguita a Castiglione Olona.

Il corteo ha raggiunto il monumento ai Caduti per la deposizione delle corone d’alloro e si è concluso con un momento di raccoglimento al Sacrario dei Caduti presso il cimitero cittadino. Alla commemorazione erano presenti il sindaco, la sezione Anpi, Associazione partigiani di Castiglione Olona, gli agenti di polizia locale, rappresentanti delle associazioni e degli organismi cittadini. Un omaggio sentito per ricordare coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia. L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente il Corpo filarmonico “Santa Cecilia”, don Maurizio, le associazioni, le autorità e tutti i cittadini che hanno partecipato alle celebrazioni.

Inoltre, è stato annunciato che lunedì 19 maggio, alle 12, si terrà l’inaugurazione del nuovo cippo in memoria di Augusto Covalero, alla presenza dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze dei Comuni di Castiglione Olona e Lozza.

