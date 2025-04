Politica

SARONNO – Ultimi passaggi formali per le elezioni comunali di maggio: ieri sera, al municipio, si è chiusa la fase di consegna della documentazione elettorale e subito dopo si è svolta l’estrazione dell’ordine dei candidati e delle liste che compariranno sulla scheda. Tra i candidati sindaco era presente solo Novella Ciceroni mentre le liste erano rappresentate da Gianpietro Guaglianone (FdI), Sabina Banfi (Percorso Democratico), Maria Assunta Miglino (FI), Luca Davide e Cristiana Dho (Obiettivo Saronno), Giorgio Marturano (Pd) e Alessandro Fagioli (Lega).

Saronno si prepara così a una sfida importante. Sabato 25 e domenica 26 maggio 2025 i cittadini torneranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale dopo le dimissioni del primo cittadino e di 17 delegati a fine febbraio. Con la presentazione ufficiale delle liste e il sorteggio dell’ordine, la campagna elettorale entra nel vivo.

I candidati alla carica di sindaco, nell’ordine in cui saranno riportati sulla scheda elettorale, sono:

1- Augusto Airoldi

2- Rienzo Azzi

3- Ilaria Pagani

4- Novella Ciceroni.

Durante la stessa seduta della sottocommissione elettorale è stato estratto anche l’ordine delle liste

1- Lega Salvini

2- Saronno Civica

3- Saronno Sicura

4- Forza Italia

5- Partito Democratico

6- Idea Futura Saronno Giovane

7- Obiettivo Saronno

8- Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

9- Insieme per Crescere Pagani Sindaca

10- Tu@Saronno

11- Percorso Democratico

La scheda elettorale riporterà i nomi dei candidati sindaco nell’ordine definito dal sorteggio. Accanto a ciascun nome saranno indicate, sempre secondo l’ordine estratto, le liste che lo sostengono. Ogni elettore potrà così scegliere il sindaco e, contestualmente, una delle liste collegate.

Gli abbinamenti tra candidati e liste saranno:

Un passaggio tecnico, ma molto atteso dai candidati e dalle forze politiche, che ora possono avviare ufficialmente la fase finale della campagna, tra incontri pubblici, eventi e confronti diretti con la cittadinanza. Il primo momento ufficiale che vedrà tutti i candidati insieme sarà il faccia a faccia al teatro Pasta organizzato martedì 6 maggio al teatro Pasta dal Rotary Club Saronno con Confcommercio Ascom Saronno e moderato dalla direttrice de ilSaronno Sara Giudici.

