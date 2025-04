Politica

SARONNO – Fratelli d’Italia ha presentato ufficialmente la lista dei candidati consiglieri comunali alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, all’interno della coalizione Centrodestra Unito a sostegno di Rienzo Azzi. Una lista che, come sottolineato dal presidente del circolo cittadino e capolista Gianpietro Guaglianone, punta su un equilibrio tra esperienza, militanza e novità, con una forte componente femminile e una grande voglia di impegnarsi per la città.

“Abbiamo voluto dare spazio ai militanti storici, a chi ci ha sempre sostenuto ed incoraggiato. Ringrazio chi ha seguito con me tutto l’iter per la presentazione della lista e tutti coloro che hanno accettato di farne parte. Un grazie anche ai militanti di Saronno e dei comuni vicini che, in un’ottica di collaborazione, hanno voluto esserci. Ora avanti, Saronno!” ha commentato Gianpietro Guaglianone.

Questi i candidati della lista Fratelli d’Italia per Saronno: Gianpietro detto “Gp” Guaglianone, Marina Ceriani, Flavio Armanini, Silvia Testi, Roberto Beghè, Gabio Rizzato, Mario Taglioretti, Rosella Longoni, Dennis Bellotti, Luca detto “Cagi” Carioli, Antonino Colletti, Marianna Giuliano, Elena De Luca, Marco Cardia, Laura Sevesi, Camilla Nicosia, Michele detto “Pigna” Pignataro, Maria Teresa Nizzoli, Jessica Sara Giussani, Antonella Di Cesare, Giorgio Andreani, Anastasiya Melenyk, Carola Falciglia, Marco Pasian.

