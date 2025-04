Politica

SARONNO – Anche la Lega Nord ha ufficializzato la lista dei candidati consiglieri comunali che correranno alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, all’interno della coalizione Centrodestra Unito per Saronno a sostegno di Rienzo Azzi. Una lista che punta a confermare la presenza storica del partito nella politica cittadina, con un equilibrio tra esperienza amministrativa e nuovi ingressi.

Non figura tra i candidati l’ex sindaco Alessandro Fagioli, mentre spicca la presenza di Giuseppe Sala, già comandante della polizia locale di Saronno. Tra i volti noti anche gli ex assessori Pierangela Giuseppina Vanzulli e Lucia Castelli. Capolista è il segretario cittadino della Lega, Angelo Veronesi, a testimonianza di un impegno diretto nella guida della squadra.

Questi i candidati ufficiali della Lega Nord:

Angelo Veronesi, Raffaele Fagioli, Claudio detto Clod detto Claudio Sala, Pierangela Giuseppina Vanzulli, Giuseppe Sala, Lucia detta Lucia Castelli, Riccardo Francesco Guzzetti, Carlo Pescatori, Davide Borghi, Alberto Canciani, Anna Maria Sironi, Angelo Monti, Ayman Samir Yacoub, Giuseppe Mai, Carla Mariotti, Marco detto Marco Castelli, Anna Caterina Maria Galoppo, Federico Daino, Lena Palumbo, Paolo Elia Cappella, Raffaella Bianchi, Severino Galelli, Emilio Bassini.

