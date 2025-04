Città

Tra le notizie più lette di ieri, sabato 26 aprile, spiccano diversi fatti di cronaca tra incidenti e commemorazioni, insieme a uno sguardo emozionante sulla fiera di Origgio vista dall’alto. Dal grave incidente notturno a Saronno fino alla partecipazione dei giovani ambrosiani ai funerali di Papa Francesco, ecco i principali avvenimenti che hanno catturato l’attenzione.

Un’auto si è schiantata contro la recinzione durante la notte; il conducente è poi fuggito con la vettura facendo perdere le proprie tracce.

A Cislago, una Fiat Panda si è ribaltata dopo uno scontro che ha causato due feriti; sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Suggestive immagini dall’alto raccontano la fiera di Origgio, grazie agli scatti realizzati con il drone da Stefano Bergamini, che mostrano la vivacità e il successo della manifestazione.

Durante la cerimonia per l’anniversario della strage del 26 aprile, l’intervento di Nigro ha ricordato con forza il valore della memoria e ha condannato la violenza definendola inutile e vigliacca.

Monsignor Raimondi ha partecipato ai funerali di Papa Francesco insieme all’arcivescovo Delpini e a migliaia di giovani ambrosiani, portando il saluto e il cordoglio della comunità locale.

