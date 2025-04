Città

SARONNO – Tavole tecniche, manifesti e illustrazioni d’epoca per raccontare una pagina importante della storia cittadina: si tiene oggi, domenica 27 aprile, nella sala del Bovindo di Villa Gianetti l’ultima tappa della mostra “Metamorfosi industriale”, dedicata all’ex Isotta Fraschini di Saronno.

All’interno della sala, aperta al pubblico negli orari 9:30-12:00 e 15:00-18:00, i visitatori possono ammirare disegni, fotografie e progetti originali grazie al lavoro di raccolta e cura degli ex dipendenti dell’azienda, pronti anche a fornire spiegazioni e aneddoti ai presenti.

Un viaggio nel passato industriale della città, tra le eccellenze dell’ingegneria automobilistica e ferroviaria, che vuole mantenere vivo il legame con una realtà che ha segnato profondamente il tessuto economico e sociale di Saronno.

La mostra rappresenta anche un’occasione per riflettere sul futuro dell’area ex industriale, oggi simbolo di trasformazione e rinascita. L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Saronno.

